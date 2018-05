Kamp-Lintfort : Lions-Club richtet Golfturnier für den guten Zweck aus

Kamp-Lintfort Unter dem Motto "Lions: Vor Ort und weltweit engagiert" richtet der Lions Club Kamp-Lintfort / Rheinberg am Samstag, 26. Mai, auf der Anlage am Kloster Kamp in Kamp-Lintfort, ein Benefiz-Golfturnier aus. "Bereits im Vorfeld der Organisation konnten wir zahlreiche Sponsoren gewinnen, die unsere Idee unterstützen" freut sich Frank Zielonka, diesjähriger Präsident des Clubs. Nun hoffen wir auf zahlreiche Teilnehmer, die unser Projekt auch sportlich begleiten." Denn die Lionsfreunde möchten mit dem Reinerlös des Benefizturniers drei Projekte fördern, die ihnen am Herzen liegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Einerseits liegt der Focus auf lokalen Themen wie mit der Hospizarbeit im "Haus Sonnenschein" in Rheinberg. Denn die stationäre Hospizarbeit wird nur zum Teil von Kranken- und Pflegekassen getragen. Andererseits soll sie dem Verein zur Förderung jugendkultureller Angebote, Ka-LIBER Kulturverein, in Kamp-Lintfort zu Gute kommen- Zum Angebot dieses Jugendtreffs in den Räumlichkeiten des alten Rathauses gehören heute Discoabende und Konzerte mit Nachwuchsbands ebenso wie Theatergruppen, Kinder- und Modern Dance Tanzkurse sowie Studentenveranstaltungen der Hochschule Rhein Waal, bei denen die Jugendlichen gefordert sind, sich aktiv einzubringen.

Als lokaler Club, eingebettet in das internationale Engagement der Lionsbewegung soll als drittes Projekt der Verein Friedensdorf aus Dinslaken unterstützt werden. Anmeldung für das Turnier bis zum 20. Mai an: Golfclub Am Kloster Kamp, Kirchstraße 164, Kamp-Lintfort, Fax 02842 4835, E-Mail: golfclub@amklosterkamp.de. Die Startzeiten werden am 25. Mai ab 9 Uhr unter 02842 4833 oder auf der Homepage www.golfclub-am-kloster-kamp.de" bekanntgegeben.

(RP)