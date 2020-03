Hilfe in Kamp-Lintfort : Lintforter Tafel bleibt für Menschen in Not geöffnet

Lintforter Tafel bleibt für Menschen in Not geöffnet

Hilfe in Kamp-Lintfort

Die Lintforter Tafel ist im Schwarzen Diamanten an der Friedrich-Heinrich-Allee untergebracht. Foto: Diakonie

Die Lintforter Tafel der Grafschafter Diakonie, dem Diakonischen Werk Kirchenkreis Moers, ist weiterhin für Haushalte mit geringem Einkommen geöffnet. „Uns ist es wichtig, das Angebot für absolute Notfälle so lange wie möglich aufrecht zu erhalten, damit die Nutzer, die ohnehin schon in einer sozial schwierigen Lage sind, aufgrund der Corona-Gefahr nicht noch zusätzlich leiden müssen“, betont Diakoniegeschäftsführer Kai T. Garben.

Besonderheiten aufgrund der aktuellen Situation: Beim Warten in der Schlange und bei der Ausgabe am ehemaligen Bergarbeiterlokal „Schwarzer Diamant“ sind die Tafelkunden aufgefordert, einen Abstand von mindestens zwei Metern einzuhalten. Ein Teil der 35 ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die sich bei der Tafel engagieren, sei über 60 Jahre alt. „Diese Freiwilligen sind derzeit nicht im Einsatz“, sagt Garben und ergänzt: „Wir sind natürlich kein Lieferdienst, aber wenn jemand in einer besonderen Notlage ist, versuchen wir, das zu ermöglichen.“ Ansprechpartnerin für diesen Fall ist die Koordinatorin der Lintforter Tafel Marina Granzin: 0162 4701971.