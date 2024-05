Genosseschaft in Kamp-Lintfort Lineg verzeichnet Regen-Rekord

So ein nasses Jahr wie 2024 hat es schon lange nicht mehr gegeben. Für die Liksrheinische Entwässerungsgenossenschaft in Kamp-Lintfort (Lineg) ist es sogar ein Regen-Rekordjahr. Schon jetzt, Ende Mai, verzeichnet sie Regenmengen, die sonst in einem ganzen Jahr fallen. An den Messstationen in Alpen und Rheinberg wurde die durchschnittliche Niederschlagsmenge eines Jahres (783,8 Millimeter pro Quadratmeter) am Mittwoch (29. Mai) sogar bereits überschritten, teilte die Lineg mit. Die Niederschlagsmenge bezieht sich auf das sogenannte Wasserwirtschaftsjahr 2024, das am 1. November 2023 begann und am 31. Oktober 2024 enden wird.