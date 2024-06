Lineg in Kamp-Lintfort So viel Regen fiel im Frühjahr 2024

Im März und Mai regnete es an 22, im April an 26 Tagen. Die größte Niederschlagsmenge wurde am Donnerstag, 2. Mai mit 45,9 Millimeter Regen pro Quadratmeter aufgezeichnet. „Der andauernde Niederschlag führte nicht nur im linksrheinischen Verbandsgebiet der Lineg zwischen Krefeld und Xanten, sondern am gesamten Niederrhein zu gesättigten und zum Teil zu übersättigten Böden“, so die Lineg weiter. „Das heißt, darin kann kaum oder kein Regenwasser mehr aufgenommen werden.“ Eine weitere Folge des Dauerregens seien flächendeckend anhaltend hohe Grundwasserstände. Diese werden am Niederrhein maßgeblich von den Rheinwasserständen beeinflusst. Im laufenden Wasserwirtschaftsjahr sanken die Rheinpegel in Ruhrort und Wesel an keinem Tag unter den mittleren Rheinwasserstand. Als Faustregel gilt: Je höher das Wasser im Rhein steht, desto höher sind die Grundwasserstände im Binnenland. Da Grundwasser träge auf die natürlichen Schwankungen des Wasserhaushaltes reagiert, sind Veränderungen hier stets zeitverzögert zu beobachten.“