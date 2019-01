Kamp-Lintfort: Lineg richtet am Pappelsee die Baustelle ein

Kamp-Lintfort Die Renaturierung des Pappelsees beginnt: Die Lineg wird Anfang nächster Woche die Baustelle an der Südseite des Sees einrichten. Es ist vorgesehen, rund 8000 Tonnen Schlamm abzunehmen, zu entwässern, abzutransportieren und fachgerecht zu entsorgen.

Der Transport des Schlamms wird an fünf Werktagen, in der Zeit von 7 bis 19 Uhr erfolgen, wobei damit zu rechnen ist, dass 25 Lkw pro Tag fahren werden. Dies hat die Lineg am Donnerstag mitgeteilt. Die Zufahrt erfolgt über die Straße „Am Pappelsee“, an der während der Ausführung der Arbeiten ein einseitiges Halteverbot eingerichtet wird. Durch die Absperrungen wird es zu Einschränkungen für Spaziergänger kommen. Parallel wird die Maßnahme durch eine ökologische Baubegleitung betreut. Der Wasserstand des Pappelsees fällt seit Jahren. Die Ursache dafür liegt im gesunkenen Grundwasserstand.