Kommunalwahl 2020 : „LIBRA“ kandidiert für den Stadtrat in Kamp-Lintfort

Eine neue Liste ist zur Kommunalwahl 2020 in Kamp-Lintfort zugelassen. Foto: Stadt

Kamp-Lintfort Am Mittwoch hat der Wahlausschuss in Kamp-Lintfort getagt. Mit „LIBRA“ tritt zur Kommunalwahl am 13. September eine Liste mit ausschließlich Vertretern aller türkischen Gemeinden in der Stadt an.

Mit der Wählergemeinschaft „LIBRA“ hat sich in Kamp-Lintfort eine komplett neue Liste formiert, die am 13. September in den Stadtrat einziehen möchte. Es handelt sich offenbar um einen Zusammenschluss von Vertretern aller türkischen Gemeinden in der Hochschulstadt. In der Sitzung des Wahlausschusses am Mittwoch erhielt die Wählergemeinschaft ihre Zulassung zur Kommunalwahl. „LIBRA“ ist es gelungen, Kandidaten für alle 23 Wahlbezirke in Kamp-Lintfort aufzustellen. Auf den ersten vier Plätzen der Reserveliste stehen Oguzhan Ucar, Mehmet Kozan, Oguzhan Özmen und Alpaslan Demir. Die Wählergemeinschaft tritt darüber hinaus zur Integrationsratswahl an. Am 13. September wird im Zuge der Kommunalwahl auch erstmals ein Integrationsrat in Kamp-Lintfort gewählt. Rund 8000 Wahlberechtigte mit Migrationshintergrund haben an diesem Tag die Möglichkeit, sich durch die Wahl des Integrationsrates auf kommunalpolitischer Ebene in Kamp-Lintfort demokratisch einzubringen.

Im Programm der neuen Wählervereinigung, das unserer Redaktion vorliegt, heißt es: „Wir als LIBRA treten als Wählergemeinschaft zur Kommunalwahl 2020 an, da wir, teilweise auch aus persönlichen Erfahrungen in den verschiedenen kommunalen Gremien sich herleitend, die Erkenntnis gewonnen haben, dass viele Parteipolitiker – trotz ihres freien Mandats – oft dazu geneigt sind, die Interessen ihrer Partei zu vertreten, anstatt die Interessen der Kamp-Lintforter Bürger.“ Und weiter: „Um zumindest für Kamp-Lintfort eine vernünftigere Politik zu gestalten, treten wir als parteilose Bürger innerhalb von LIBRA zur Kommunalwahl 2020 an.“