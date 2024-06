Verkehr in Kamp-Lintfort Fehlen Stellplätze für Lkw in Kamp-Lintfort?

Gibt es in Kamp-Lintfort zu wenige Stellplätze für Lastkraftwagen? Mit dem Thema haben sich Bürger und Unternehmen an die Fraktion Libra gewandt. Insbesondere in den Industrie- und Gewerbegebieten sowie in der Nähe von Logistikzentren und Speditionen komme es immer wieder zu Engpässen bei den Parkmöglichkeiten für Lkw, teilt die Fraktion mit. Dies führe nicht nur zu Behinderungen im Verkehrsfluss, sondern auch zu Sicherheitsproblemen und Gefährdungen, da die Fahrzeuge oft auf ungeeigneten Flächen abgestellt würden. Als Beispiele nennt Libra die Kattenstraße, Moerser Straße und Saalhoffer Straße. In einer Anfrage an die Stadtverwaltung fordert die Fraktion jetzt Aufklärung und hat einen umfassenden Fragenkatalog zusammengestellt. Die Schaffung ausreichender LKW-Stellplätze sei nicht nur eine Frage der Verkehrsplanung, so die Fraktion, sondern trage auch maßgeblich zur Sicherheit und Lebensqualität in der Stadt bei.