Schule und Bildung in Kamp-Lintfort Der Mentor und sein Schüler

Immer dienstags trifft der Zweitklässler seinen Mentor Jürgen Maier. Sie spielen eine Runde Fußball, gucken sich gemeinsam die von Maier mitgebrachten Briefmarken durch die Lupe an, erzählen einander, was sie in der Woche so erlebt haben, und lesen zusammen kleine Texte. 45 Minuten Zeit, während die Mitschüler im Klassenunterricht sind. „Bildung durch Bindung“ ist das Ziel des Projektes von „Mentor – die Lesehelfer Niederrhein“, das bundesweit in mehr als 300 Städten und Gemeinden bereits angesiedelt ist und mit Jürgen Maier nun erstmals auch in Kamp-Lintfort aktiv geworden ist. „Ich habe von der Initiative in der Zeitung gelesen“, berichtet der 76-jährige Mentor, der bis zu seinem Ruhestand Mathe und Sport am Gymnasium in Kamp-Lintfort unterricht hatte. „Ich fand das Konzept von Mentor schön. Als Leselernhelfer konzentriert man sich ein Jahr lang auf ein Kind und fördert es individuell nach seinen Bedürfnissen.“