Landwirtschaft in Kamp-Lintfort : Biobauern aus Überzeugung

Kamp-Lintfort Seit 1846 lebt die Familie Bird in mittlerweile siebter Generation auf dem Hof Frohnenbruch. 2002 wurde der Betrieb auf ökologischen Landbau umgestellt. Ein Schwerpunkt ist die Rindfleischproduktion.

Eigentlich müsste der Niederrhein ein Mekka der Biobauernhöfe sein – sagt Klaus Bird. Denn: Gute Böden und ein gemäßigtes Klima sind beste Voraussetzungen für einen ertragreichen ökologischen Landbau. Nordrhein-Westfalen, erklärt der Landwirt, sei auch eines der Bundesländer, in denen Bio-Produkte bei den Verbrauchern ganz hoch im Kurs stehen. „Leider wird ein großer Teil nicht unmittelbar in der Region produziert. Zur Wahrheit gehört nämlich auch, dass die Ertragslage bei ,Bio’ deutlich zurück geht, bei Getreide zum Beispiel um die Hälfte“, sagt Bird. Oder andersherum ausgedrückt: Mit herkömmlicher Landwirtschaft lässt sich auf guten Böden eine besonders hoher Ertrag erzielen. Bird hat sich vor 17 Jahren bewusst für das „Weniger“ entschieden. Und das hat auch etwas mit Verantwortung und Verwurzelung zu tun.

„Nach der BSE-Krise haben wir damals beschlossen, nur noch nur noch selbst produzierte Futtermittel zu verfüttern, also: in einem geschlossenen Kreislauf produzieren“, erzählt Bird. „Dabei haben wir festgestellt, dass wir unsere Tiere eigentlich immer schon nach Bio-Richtlinien gehalten haben. Die Umstellung war in diesem Bereich also einfach.“