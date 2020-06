Landesgartenschau : Blumenhallenschau zeigt aktuelle Pflanzentrends

Kamp-Lintfort Fachleute geben Tipps für den „grünen Alltag“.

Tropische Pflanzen in der einen Ecke, mediterrane Gewächse in der anderen. Mit über 10.000 Pflanzen auf 1000 Quadratmetern Blumenhalle möchte die Initiative gezielt auf aktuelle Pflanzentrends aufmerksam machen. „Unser Ziel ist es, junge Menschen für Blumen zu begeistern. Wir wollen das Thema Pflanzen moderner und hipper gestalten“, sagt Michael Hermes, Bereichsleiter Marketing bei Landgard.

Durch die Corona-Krise werden einige nicht, wie geplant, die Ferien außer Landes verbringen. „Warum also nicht den Urlaub ins eigene Heim holen? Wir zeigen mit der Ausstellung wie sich Garten- und Balkonbesitzer beispielsweise den Dschungel oder den Süden nach Hause holen können“, erklärt Hermes. Doch nicht nur im Urlaub, auch im Arbeitsalltag sind die eigenen vier Wände in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling verstärkt in den Mittelpunkt des Lebens gerückt. Deshalb soll die 5. Blumenhallenschau auch Tipps und Anregung für einen grünen Alltag im heimischen Büro oder Fitnessraum geben, denn „Pflanzen sorgen einfach für ein gutes Raumklima“, sagt Hermes.