Besuch in Kamp-Lintfort : Laga soll interreligiös eröffnet werden

Kamp-Lintfort Antonius Hamers, Leiter des katholischen Büros in Düsseldorf, schaute sich die Parzelle an, um die jetzt eine Hainbuchenhecke gepflanzt worden ist. Sie liegt zentral auf dem Gelände, weil Interreligiosität eine große Rolle spielt.

Von Lutz Zemke, dem Vorsitzenden des Vereins Garten Eden, hörten sie, am 17. April solle die Landesgartenschau mit einem religiösen Impuls mehrerer Religionsgemeinschaften eröffnet werden. Und von Stephanie Dormann, der stellvertretenden Leiterin des Vereins, bekamen sie erzählt, wie am Samstag 25 Ehrenamtliche 800 Setzlinge für eine Hainbuchenhecke gepflanzt hatten, von der die 400 Quadratmeter große Parzelle umgeben und gegliedert wird.

Die Pastoralreferentin brachte den beiden außerdem das Konzept des interreligiösen Gartens näher. Der Garten solle Laga-Besucher zum Verweilen einladen. Dafür gebe es drei Kommunikationsecken, in denen Sitzblöcke stehen würden. In der vierten Ecke liege die Bühne. Es seien feste Gebets- und Meditationszeiten geplant, die dort von Gruppen gestaltet werden können.

Auf einem Hochbeet in der Mitte des Gartens werde ein Olivenbaum gepflanzt. Dieser sei von Stelen umgeben, auf denen Zitate aus Tora, Bibel und Koran, den drei Büchern der monotheistischen Weltreligionen, über die Schöpfung zu lesen seien. Es gebe einen Quellstein, weil in diesen drei Religionen das fließende Wasser als Symbol des Lebens eine große Rolle spiele. „Durch den Garten Eden entsteht ein ganz anderes, nachhaltiges Miteinander der Religionsgemeinschaften“, bekamen die beiden Besucher am Montagnachmittag mit auf den Weg, nachdem sie am Vormittag Kloster Kamp besichtigt hatten.