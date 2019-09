Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort : Quellstein und Wunschbaum stehen im Garten Eden

Am Donnerstag unterzeichneten Laga-GmbH und der Verein „Garten Eden“ den Ausstellervertrag. Foto: Imma Schmidt

Kamp-Lintfort (got) „Spätestens in zwei Wochen kann es losgehen“, sagte Laga-GmbH-Geschäftsführer Heinrich Sperling, als er am Donnerstag den Vertrag mit dem interreligiösen Verein Garten Eden unterschrieb.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

Die Mitglieder stehen in den Startlöchern: Der Plan für den Garten liegt bereits seit Ende Juni vor und wurde von der Bauingenieurin Petra Bellinger entworfen. Die Parzelle befindet sich genau zwischen dem großen Förderturm und dem Parkplatz der Hochschule an der Friedrichstraße. „Die Lage ist bewusst so gewählt“, sagte Christoph Roller, der als evangelischer Pfarrer das Bühnenprogramm mitorganisiert. „So sind auch gemeinsame Aktion möglich.“

Ebenso wie der Weltgarten thematisiert der „Garten Eden“ die Nachhaltigkeit, wenn auch unterschiedlich. Der Weltgarten wird vom Eine-Welt-Handelsverein „fair/rhein“ betrieben. Dem Verein Garten Eden gehören alle muslimischen und christlichen Religionsgemeinschaften in Kamp-Lintfort an. „Wir wollen uns an die Schöpfungsverantwortung anschließen“, sagte Stephanie Dormann als stellvertretende Vorsitzende und katholische Pastoralreferentin. Im Mittelpunkt des Gartens steht auf einem Hochbeet ein Olivenbaum, der von kleinen Stelen umgeben ist, auf denen Sprüche aus den Schriften der unterschiedlichen Religionsgemeinschaften zu lesen sind, die Schöpfung, Natur und Glauben thematisieren. Links neben diesem Oval befindet sich ein Wunschbaum, in den Besucher Kärtchen hängen können, auf die sie ihre Wünsche oder Träume schreiben. Rechts davon liegt ein Quellstein, weil im Judentum, Christentum und Islam fließendes Wasser Leben symbolisiert.

Drei Ecken der Parzelle, die 35 Mal 25 Meter groß ist, sind durch Hecken optisch abgetrennt. Sie sind Räume der Stille, der Meditation und des Gebets. In der vierten Ecke steht eine sieben Meter breite Bühne. Dort können vormittags von 10 bis 12 Uhr sowie nachmittags von 15 bis 17 Uhr Künstler, Sänger oder Chöre auftreten. An einigen Tagen soll es im Garten auch Angebote für Kinder geben. Um den Garten zu pflegen, Gruppen oder Künstler zu betreuen, sucht der Verein Aktive.