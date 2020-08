Sternfahrt und Versteigerung fürs Friedensdorf : Lions gehen auf große Sternfahrt

Yvonne Willicks versteigerte am Samstag fünf Erdmännchen für den guten Zweck. Initiiert hatte dies der Lions Club Kamp-Lintfort. Auf dem Foto (v.l.:) Markus Ermen-Zielonka, Martin Notthoff, Yvonne Willicks und Wolfgang Roth. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kamp-Lintfort Fünf Lionsclubs haben am Samstag eine Sternfahrt zur Landesgartenschau unternommen. Die Sponsorenfahrt fand zugunsten des Friedensdorfes Oberhausen statt. Fernsehmoderatorin Yvonne Willicks moderierte eine Auktion.

Von Peter Gottschlich

„500 Euro zum Ersten, 500 zum Zweiten, 500 zum Dritten.“ Yvonne Willicks schlägt mit einem Hammer auf das Pult und beendet so die Versteigerung von fünf Erdmännchen, die der Rheinberger Künstler Rainer Bonk geschaffen hatte und Schüler aus Kamp-Lintfort bemalt hatten. 1400 Euro kamen bei dieser Versteigerung am Samstag herein. Auktionatorin war Laga-Botschafterin und WDR-Fernsehen-Moderation Yvonne Willicks. Sie berichtete den Besuchern, dass sie neben ihrem Wohnsitz in Hamburg nun auch einen westlich des Laga-Geländes in Kamp-Lintfort hat. Mit der Versteigerung endete auch eine Sternfahrt von fünf Lions Clubs.

Löwen des Clubs Düsseldorf Schlossturm waren die 50 Kilometer aus der Landeshaupt zum großen Förderturm der Laga-2020-Stadt geradelt. Aus Neukirchen-Vluyn und Moers und waren die Löwen jeweils zehn Kilometer unterwegs gewesen. Auch die Löwinnen des Clubs Juventas Rheinberg waren angereist. Sie alle erlebten am großen Förderturm die Versteigerung mit, nachdem Lions-Präsident Markus Ermen-Zielonka, Laga-Fördervereins-Vorsitzender Wolfgang Roth sowie Laga-Geschäftsführer Martin Notthoff sie begrüßt hatten.

Info Forschergarten auf der Landesgartenschau Der Lions Club Kamp-Lintfort/Rheinberg hat 38 Mitglieder. Präsident ist seit dem 1. Juli 2020 Markus Zielonka, 44 Jahre alt, selbständiger Ingenieur und Sachverständiger der IHK für Blockheizkraftwerke. Der Club engagiert sich auf der Landesgartenschau unter anderem mit dem Forschergarten.

„Wir haben die Sternfahrt bereits im vergangenen Jahr geplant“, erzählte Löwin Renate Hirt. „Es ist eine Sponsorenfahrt, bei der es für jeden Kilometer Sponsoren aus dem Freundeskreis gibt. Inklusive der Versteigerung dürfte bei der Sternfahrt ein fünfstelliger Betrag zustande kommen.“ Ebenfalls 2019 entschied der Lions Club Kamp-Lintfort/Rheinberg, die Sponsorensumme dem Friedensdorf International in Oberhausen zukommen zu lassen, mit dem viele Lions Clubs am Niederrhein eng kooperieren. Der gute Kontakt zwischen dem Friedensdorf International und den Lions Clubs entstand über Wolfgang Mertens. Er war früher stellvertretender Leiter der Einrichtung in Oberhausen, die kranken Kindern aus Krieg- und Krisengebieten hilft, zum Beispiel Kindern aus Afghanistan oder Angola. Heute ist er als Ruheständler beim Friedensdorf ehrenamtlicher Koordinator für die Zusammenarbeit mit den Lions Clubs und Mitglied im Lions Club Hünxe.

„Das Friedensdorf lebt ausschließlich von Spenden“, erläuterte er am Samstag nach der Auktion. „Im Frühjahr haben wir einen Einbruch bei den Spenden gehabt, weil in der Corona-Zeit viele Charity-Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Anfangs hatten wir Befürchtungen, die Arbeit nicht mehr so wie früher weiterführen zu können. Doch dann gab es eine Aktion vom Lions Club Deutschland. Jetzt ist die Finanzierung gesichert. Dafür bedanke ich mich, genauso wie für den Erlös aus der Sternfahrt mit Auktion.“