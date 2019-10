Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort : Schüler der Europaschule bauen Blumenkästen für die Laga

Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort

Zwölf Blumenkästen aus Schülerhand verschönern die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Die Europaschüler wollen farbige Akzente setzen.

Die ersten Blumenkästen stehen bereits auf dem Gartenschau-Gelände in Kamp-Lintfort. Mit vereinten Kräften bauen Schülerinnen und Schüler der Europaschule insgesamt zwölf Blumenkästen. Sie haben ganz unterschiedliche Maße: 2,50 Meter breit und variieren in der Lange zwischen sieben bis 15 Metern Länge. Rund zwei Wochen Zeit haben die Jugendlichen, die Kästen aufzustellen und später zu bepflanzen.

Die so genannte Baufreiheit spielt dabei die entscheidende Rolle, denn verschiedene Ausstellungsflächen gehen parallel in die Fertigstellung. So werden derzeit gerade Wege asphaltiert. Viele Arbeiten greifen ineinander, wie Kirsten Holsteg, Garten- und Landschaftsarchitektin und Koordinatorin, erläutert: „In die Beetflächen werden wir zunächst Blumenzwiebeln setzen. Die Beete werden zu den verschiedenen Jahreszeiten farbige Akzente setzen.“