Landesgartenschau 2020 : Baustellen-Führung für RP-Leser

Kamp-Lintfort (aka) Dort, wo bis 2012 noch Steinkohle gefördert wurde, entsteht bis zur Landesgartenschau 2020 ein großer „Zechenpark“ mit Blumen, Bäumen und vielem mehr. Der Wandel auf dem Areal an der Friedrich-Heinrich-Allee in Kamp-Lintfort geht rasant voran.

Wer an der Baustellen-Führung am Dienstag, 24. September, teilnehmen möchte, bewirbt sich bis zum 17. September per E-Mail an aktionen.moers@rheinische-post.de oder per Post an Rheinische Post, Neumarkt 13, 47441 Moers. Stichwort: Baustelle. Bitte Adresse und Telefonnummer angeben. Die Teilnahme wird unter allen Einsendern verlost.