Laga in Kamp-Lintfort : Gartenschau macht den Strukturwandel erlebbar

Staatssekretär Andreas Bothe hat am Dienstag die Landesgartenschau besucht. Nach einem ausführlichen Spaziergang durch die Themengärten übernahm er die Baumpatenschaft für eine Vogelbeere auf dem Weg hoch zum Kleinen Fritz. „Eine beeindruckende Landmarke“, stellt Andreas Bothe, NRW-Staatssekretär im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, fest, als er die Aussicht vom Förderturm genießt. „Von hier oben sieht man erstmal, wie schön Grün das Ruhrgebiet ist“, sagt Karl Jänike, Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege NRW. Gerade in Zeiten von Corona rückten grüne Parkanlagen immer mehr in den Mittelpunkt, so Jänike.