Landesgartenschau in Kamp-Lintfort : Laga lädt am Sonntag zum Picknick in den Zechenpark

Laga lädt am Sonntag zum Picknick in den Zechenpark

Kamp-Lintfort Es gibt prall gefüllte Picknick-Körbe zu gewinnen. Organisiert wird der Tag vom Lintforter Turnverein und dem „Garten Eden“. Besucher erleben außerdem die Nachwuchsfloristen bei der Landesmeisterschaft der Junioren.

Was benötigt man zum Picknicken mehr als einen erfrischenden Saft, gesundes Obst und leckere Kekse? Am Sonntag, 6. September, von 12 bis 18 Uhr, findet ein Picknicktag auf dem Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort statt. Gepicknickt werden darf, wie immer, auf allen Rasenflächen des Zechenparks. Auf den Wiesen am Tierpark Kalisto warten jedoch auf alle Picknicker Spiele, organisiert vom Garten Eden und dem Lintforter Turnverein.