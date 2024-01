Nach der Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort Laga-Förderverein hat die IGA 2027 fest im Blick

Bernd Kröger und seine Mitstreiter haben die IGA 2027 voll im Blick. Denn nach der Landesgartenschau 2020 ist vor der Internationalen Gartenausstellung in drei Jahren. Schon für den Frühsommer 2024 plant das Vorstandsteam des Fördervereins Landesgartenschau 2020 um Bernd Kröger eine Mitmachaktion, um die Bürger auf das nächste Garten-Event in Kamp-Lintfort einzustimmen: Zusammen mit der Hochschule Rhein-Waal und dem Team des Grünen Klassenzimmers will man die Kamp-Lintforter auf eine Schnitzeljagd einladen, um gemeinsam die „wilde Flora“ des Zechenparks zu entdecken. Noch ist die Veranstaltung in der Planung, eine wichtige Rolle wird aber die „Flora Incognita-App“ spielen, die die Teilnehmer dabei unterstützen wird, die vielen verschiedenen Pflanzenarten automatisch zu erkennen.