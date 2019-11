Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort : Ministerin pflanzt einen Baum

Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort (aka) Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, Ina Scharrenbach, hat am Dienstag den Zechenpark im künftigen Laga-Gelände besucht. Sie übernahm die Baumpatenschaft für eine Hopfenbuche auf dem Quartiersplatz.

In einem Rundgang mit der Geschäftsführung ließ sie sich ausführlich das Gelände und den Baufortschritt erläutern. Ihr sei wichtig, selbst aus einer Gärtnerei stammend, dass „eine Gartenschau auch eine Gartenschau und keine Städtebauausstellung“ sei, erklärte die Ministerin aus Düsseldorf. Was die Finanzierung angehe, „ziehen alle Ministerien an einem Strang“, betonte Scharrenbach, aus der Städtebauförderung seien bislang 13,9 Millionen Euro bewilligt, sechs Millionen kämen aus dem Umweltministerium und 1,8 Millionen Tourismusförderung aus dem Wirtschaftsministerium. Foto: Norbert Prümen