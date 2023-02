Kunst in Kamp-Lintfort Bildhauer erschafft einen Kosmos voller erdachter Artefakte

Martin Langer kreiert nicht nur Objekte aus Eiche, Zeder und Nussbaum, sondern erschafft einen erzählten Kosmos drumherum, eine archäologische und pseudowissenschaftliche Parallelwelt zur unserer – humorvoll mit musealer Dokumentation, Archivnummern, fantasievollen Gerätschaften wie Luroskop und das Hörrohr und einem ebenso erdachten Naturforscher mit Namen Marinus Landhoff, der den Artefakten in seinem Labor auf den Grund geht. „Die Lust am Spiel ist mir angeboren“, sagt der Bildhauer, der in Bagdad geboren wurde und in Langenfeld aufwuchs. Am Anfang, vor etwa zwölf Jahren war das, war da dieser eine Satz, der ihm nicht mehr aus dem Kopf ging: „Ich möchte Werkzeug erschaffen, das es nicht gibt, aber einen funktionalen Charakter hat“, erzählt Langer schmunzelnd und erfreut sich ob der Spekulationen von Kunstfreunden, die zum ersten Mal vor seinen Objekten stehen. Verwitterung, Fraßspuren und mikrobiologische Zersetzungen im Holz lassen es in der Tat archaisch wirken. „Es ist ästhetisch, natürlich, lebendig und hat einen wunderbaren Duft“, sagt der Künstler, der gar nichts dagegen hat, dass man seine Arbeiten anfasst und ertastet. Mit seiner Kunst will er alle Sinne ansprechen. Steckt man seinen Kopf zum Beispiel in einen der drei „Kopffüßler“ und erzeugt einen Ton, erfährt man dort tiefe Resonanz. Bevor Martin Langer zum Kunststudium nach Bonn ging, lernte er Orgelbauer. Auch hier ist Holz das tragende Element. „Ich bin nach der Ausbildung dem Ruf der Kunst gefolgt. Ich habe schon als Kind gemalt und gezeichnet und so fantasievolle eigene Welten erschaffen“, erzählt der Bildhauer, der das Holz mit Kettensäger und mit Schnitzmesser bearbeitet. Letzteres nutzte er für die Friedlinge, die so zart und verletzlich wirken. Irgendwann möchte Langer, das hat er sich vorgenommen, aus seinem Artefakte-Kosmos auch ein Buch realisieren.