Ausstellung im Museum Kloster Kamp Stillleben erforschen die „Schönheit der Dinge“

Sinnlich wirken auch die Arbeiten, in denen Matthias Brock junge Frauen in den Fokus stellt. Als Édouard Manets Enkeltöchter bezeichnet sie der Künstler, weil sie inspiriert sind, von dem letzten Bild des französischen Malers, die „Bar in den Folies-Bergère“. Brock malt sie als junge und moderne Frauen, die im Kaufhaus an der Kasse stehen, mit dem Handy telefonieren oder im weißen Negligee vor dem Laptop sitzen und vielleicht eine E-Mail verfassen.