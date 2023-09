Kunstausstellung in Kamp-Lintfort Galerie Schürmann präsentiert die Kunst von Günter Thorn

Günter Thorn öffnet Tore und Durchbrüche in andere Welten. Das, was sich dahinter befindet, gibt der Bildhauer und Maler aber nicht preis. Er überlässt es der Fantasie des Betrachters, das Dahinter weiterzudenken. Der renommierte Künstler, der eng mit dem Zero-Künstler Otto Piene zusammen gearbeitet hatte, präsentiert ab Freitag, 15. September, nun einen Querschnitt seines Schaffens in der Galerie Schürmann in Kamp-Lintfort.