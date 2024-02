Kundgebung und Protest Kamp-Lintforter protestieren gegen Rechtsextremismus

Nachdem bereits am vergangenen Wochenende mehr als 10.000 Menschen in Moers und Neukirchen-Vluyn gegen den Rechtsextremismus und gegen die AfD auf die Straße gegangen waren, zogen die Kamp-Lintforter am Samstag nach. Nach der Begrüßung durch den SPD-Fraktionsvorsitzenden Norbert Thiele folgten Redebeiträge von Bürgermeister Christoph Landscheidt und dem Landtagsabgeordneten René Schneider. Weitere Redner waren unter anderem Manuel Musa Weymann (Bosnische Moschee), Marcus Bastek als Sprecher des Theologenkreises sowie Vertreter der Gewerkschaften. Auch die im Stadtrat vertretenen Fraktionen machten sich in Redebeiträgen für Demokratie stark. Norbert Thiele erinnerte daran, dass in Kamp-Lintfort als ehemalige Bergbaustadt heute Menschen aus vielen verschiedenen Nationen friedlich zusammen leben. Christoph Landscheidt und René Schneider, die sich darüber freuten, dass so viele Menschen auf den Prinzenplatz gekommen waren, um Gesicht zu zeigen, riefen den Teilnehmern die letzte Kundgebung gegen Rechtsextremismus in Erinnerung. Sie fand fast auf den Tag genau vor vier Jahren statt. Etwa 1000 Kamp-Lintforter hatten damals als Antwort auf eine von der Partei „Die Rechte“ angemeldete Demo gegen Christoph Landscheidt in einer sehr kurzfristig organisierten Kundgebung Flagge gegen Rechtsextremismus gezeigt. Landscheidt konnte damals nicht teilnehmen: Er stand unter Personenschutz, weil er und seine Familie bedroht worden waren.