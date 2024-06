Kamp-Linforter Kultursommer startet Sechs Konzerte an drei Standorten – wo die Musik spielt

Und so geht es am Samstag, 6. Juli, im Schirrhof an der Friedrich-Heinrich-Allee weiter. Es spielen Ninas Rusty Horns. Die Gruppe hat sich dem frühen New Orleans-Jazz verschrieben. „Sie spielen in Vergessenheit geratenes Repertoire von alten Blues-Ladys wie Bessie Smith, Georgia White oder Memphis Minnie. Es ist die ursprüngliche und pulsierende Tanzmusik, die in den Bars dieser Stadt noch immer wie damals gespielt wird. Im Schirrhof spielen die Rusty Horns im Quartett auf“, berichtet Norbert Knabben, Kurator der Reihe, in der Pressemitteilung.