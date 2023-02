Musik in Kamp-Lintfort Sechs Konzerte an lauschigen Orten

In seinen Songs gehe es um die „Dinge im Leben“, die Rami Hattab erlebe und beobachte. Fortgesetzt wird der Kultursommer am 16. Juli auf dem Quartiersplatz. Eingeladen ist das Trio „Morley“. Dahinter stecken die Sängerin Lydia Schiller (Gitarre und Ukulele), Rosa Kremp (Gesang und Bass) sowie Melissa Muther (Gesang und Gitarre). Die Musikfreunde dürfen sich auf dreistimmigen Gesang freuen. In ihrer Musik verbinden sie laut Agentur Kanon Folk und Pop, aber auch Jazz-Elemente, die sie sowohl in Eigenkompositionen als auch in Arrangements von bekannten Folksongs einbinden würden. „Die drei Künstlerinnen haben sich durch ihre eigenen Projekte bereits einen Namen in der deutschen Kulturlandschaft gemacht“, teilt die Agentur auf ihrer Internetseite mit. Am 23. Juli gibt es ein Wiedersehen mit dem Jazzorchester Muckefuck im Terrassengarten von Kloster Kamp, das 2023 das 900-jährige Bestehen feiert. Das Jazzorchester aus Neuss lasse den Jazz der 1920er und 1930er Jahre wieder aufleben. Die Band, die bereits seit 20 Jahren besteht, gehöre mit ihrer Art, den Dixieland-, Swing und New Orleans-Jazz zu interpretieren, inzwischen zu den ambitionierten Jazz-Combos im Land.