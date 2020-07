Stephanswäldchen in Kamp-Lintfort : Kultursommer: Alles anders als geplant

Stephanswäldchen in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Im Kamp-Lintforter im Stephanswäldchen wurde am Wochenende unter freiem Himmel musiziert – unter Corona-Bedingungen. Die Moerser Band „Rockameier“ sprang für erkrankte Kollegen ein.

Alle hatten es gehofft, und es hat tatsächlich geklappt. Trotz Corona gibt es auch in diesem Jahr wieder einen Kamp-Lintforter Kultursommer. Nach einem gelungenen Jazz-Auftakt am vergangenen Sonntag auf dem Kamper Abteiplatz, setzte die Moerser Band „Rockameier“ die beliebte Veranstaltungsreihe an diesem Samstag mit einer fröhlichen Mischung aus Rock, Pop, Blues und Rockabilly im Stephanswäldchen fort.