Theater, Musik und mehr in Kamp-Lintfort Das Kulturprogramm für 2023/24 steht

Fest im Programm ist das Abonnementtheater in der Stadthalle. Für die neue Spielzeit 2023/24 hat das Kulturbüro wieder sieben Theaterstücke gebucht. Das Landestheater Burghofbühne eröffnet die Saison am 27. September mit dem Schauspiel „Good bye, Lenin“ nach dem gleichnamigen Film von Wolfgang Becker und Bernd Lichtenberg. Für den 26. Oktober hat das städtische Kulturbüro einen „Großen Heinz-Erhard-Abend“ geplant. Eine weitere Filmadaption ist am 19. Dezember dieses Jahres in der Stadthalle zu erleben: Das Tourneetheater Thespiskarren gastiert mit „Drei Männer und ein Baby“. Das Berliner Kriminaltheater sorgt am 23. Januar 2024 mit „Passagier 23“, einem Thriller von Sebastian Fitzek, für Spannung. Das Westfälische Landestheater gastiert mit seiner Inszenierung von Bernhard Schlinks „Der Vorleser“ in Kamp-Lintfort (4. Februar 2024).