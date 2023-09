Musik in Kamp-Lintfort 140 Musikfreunde erleben den Sinatra-Abend

Die nächste Überraschung gab es als „Ina", die Tontechnikerin von Sörensen, als Sinatras Tochter Nancy auf die Bühne ging und einige Duette mit Frankie Boy sang. Die Stimmung im Saal war vom ersten Moment an eine ganz besondere. Somit gab es am Ende Standing Ovations und vier Zugaben. „Viele Gäste waren sich einig: Das war mit das Beste, was der Schirrhof bislang gesehen hat. Die hohe Qualität unserer Künstler“, so Reinert, „zahlt sich immer wieder aus, und genau das spricht sich auch rum.“ Schatzmeister Christian Büttner sei mit der Wirtschaftlichkeit der Veranstaltung in sofern zufrieden gewesen, dass der Verein nicht habe drauf zahlen müssen. Hier, so Büttner, würden sich viele Leute nicht vor Augen halten, mit welchem finanziellen Aufwand und enormen Helferleistungen so ein Event verbunden sei.