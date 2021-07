Picknick, Musik und mehr in Kamp-Lintfort : Kultur – umsonst und draußen für alle Generationen

Picknick, Musik und mehr in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Das Förderprogramm „Neustart Kultur“ ermöglicht der Stadt Kamp-Linfort, ein spannendes Programm mit Straßentheater, Jonglage und Konzerte für Jugendliche für diesen Sommer zu realisieren.

Die Kultur steht in Kamp-Lintfort wieder in den Startlöchern. „Wir sind froh, dass Veranstaltungen in diesem Sommer ermöglicht werden“, sagte Christoph Müllmann, Erster Beigeordneter der Stadt, bei der Vorstellung des Kultursommer-Programms. Dabei hilft das Förderprogramm des Bundes „Neustart Kultur“, von dem der Kreis Wesel und die WIR-4-Kommunen profitieren.