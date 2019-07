Kultur in Kamp-Lintfort : Startschuss für das Kammermusikfest

Kamp-Lintfort Im vollbesetzten Rokokosaal erlebte die Festivalwoche auf dem Kamper Berg einen vielversprechenden Auftakt. In den nächsten Tagen werden die öffentlichen Proben und Konzerte Kammermusikfreunde aus ganz Deutschland begeistern.

„Es ist so toll, dass Michal gekommen ist“, sagt Alexander Hülshoff, der Künstlerische Leiter des Kammermusikfests. Die als Solistin wie auch als Kammermusikerin international renommierte Interpretin fügt sich schnell und völlig unprätentiös in das Ensemble ein. Jede der vier Musikerinnen hat ihren Part vorab gewissenhaft einstudiert, beim Zusammenspiel wird jetzt an den Details gefeilt. „Vielleicht könnten wir bei 198 noch ein bisschen mehr Agitato machen“, schlägt Katharina Apel vor. Die anderen nicken und machen sich entsprechende Notizen in den Noten. Plötzlich bricht der Musikfluss unvermittelt ab: „Ah, fünf Kreuze, nicht vier, sorry!“, sagt Michal Friedlander, grinst und greift mit neuem Schwung beherzt wieder in die Tasten. Und manchmal verstehen die Vier sich auch ohne viele Worte: „Bei 167, es ist so, nicht viel, aber dann…“ Eine Regieanweisung, die für das Publikum nicht unbedingt nachvollziehbar ist, aber im Quartett weiß jede, was gemeint ist. Takt für Takt geht es weiter, hier mal ein bisschen schneller, dort lieber etwas leiser oder etwas mehr in die Tiefe gehend. Und immer wieder wird die Strichrichtung abgestimmt: „Hier auf-auf-ab? Und der nächste dann auf-ab-auf?“