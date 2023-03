Musik in Kamp-Lintfort Kultur-Camp freut sich über volles Haus mit Blues und Funk

Die knapp 200 Zuschauer hätten ein Konzert der Extraklasse erlebt. Eröffnet worden sei es von der Singer und Songwriterin „Teneja“, die auf ihre ganz eigene Weise viele bekannte Songs, aber auch eigene Lieder präsentiert habe. „Dann kam Brenda mit ihrer Band. Vom ersten Takt an hatte Brenda das Publikum voll im Griff“, berichtet Reinert weiter. Begründet durch die Besetzung der Band, unter der Leitung des Drummers Andy Pilger, sei das Programm an diesem Abend etwas mehr vom Soul und Funk geprägt gewesen, nachdem es bei Yummy etwas blues-lastiger gewesen sei. Hier habe der Blues-Gitarrist Jens Filser den Ton angegeben. „Wir sind glücklich und stolz darüber, mit diesem tollen Konzert, den Schirrhof das erste Mal ausverkauft zu erleben“, freuten sich Frank Reinert und Rainer Henke, die beiden Vorsitzenden des Kultur-Camps. „Das macht Lust auf mehr.“ Und dieses Mehr gab es schon direkt am nächsten Morgen in Yummys Eventlocation „YES“. Zur Premiere luden Gastwirt Yummy und das Kultur-Camp zum ersten Musiker-Frühschoppen „Sunday Session“ ein. Zehn Musikern waren spontan mit ihren Instrumenten an die Ringstraße gekommen. Diese Kooperation des Kultur-Camps mit dem Kult-Wirt Yummy verspreche zu einer festen Institution zu werden. Die erste Sunday Session sei rundum gelungen gewesen. Weitere Konzert-Termine des Kultur-Camps stehen schon fest: Martin Doughty gastiert mit seiner Tom Jones Show: Just Jones in „Yummys YES“ am 21. April. Die „Kali-Jambo“ Karibik-Nacht im Beach-Bereich des Kalisto Tierparks ist für den 24. Juni mit „Majela & Band“ aus Cuba, DJ Junior und einigen kubanischen Überraschungen geplant. Die „Frank Sinatra Story“ ist im September im Schirrhof zu erleben. Das „Klamf-Musikfestival“ mit Bands und Musikern, die in den 80ern auf dem Mamf-Festival in Moers bekannt wurden, findet am 10. und 11. November im Schirrhof statt. Es spielen: Basta, Blue Again, Westcoast und Frank Reinerts ehemalige Band 42nd Street in etwas anderer Besetzung.