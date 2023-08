Literatur in Kamp-Lintfort „MörderMizi“ ermittelt in der Mediathek

Autorin Isabella Archan liest in der Mediathek aus ihrem Roman „Schießt nicht auf die MörderMitzi!“. Darin erzählt sie mit viel schwarzem Humor. Bei einer Schifffahrt auf der Donau taucht plötzlich eine Leiche auf und Protagonistin Mitzi begibt sich zwischen Whirlpool und Pistolenkugeln auf Verbrecherjagd. Den Krimi, der von Österreich über die Slowakei bis hin nach Ungarn führt, präsentiert die Mediathek zum bundesweiten Tag der Bibliotheken am 24. Oktober. Die Lesung findet im Rahmen der Reihe Feierabend in Kooperation mit dem Verein LesArt, dem Bistro 26 und der Buchhandlung am Rathaus statt. „Schießt nicht auf die MörderMitzi“ ist bereits der 5. Teil ihrer Reihe. Karten für die Lesung am 24. Oktober um 19 Uhr in der Mediathek gibt es im Vorverkauf in der Mediathek sowie in der Buchhandlung am Rathaus. Im Eintrittspreis von zehn Euro ist ein Imbiss aus dem Bistro 26 inbegriffen. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr.