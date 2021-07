Literatur in Kamp-Lintfort : „Krimi-Nacht“: Neue Lesereihe in der Mediathek

Kamp-Lintfort Mediathek, der Verein LesArt, das Bistro 26 und die Buchhandlung am Rathaus laden ab dem 4. August zu spannenden Geschichten mit den Autoren Alex Pohl, Martin Krist und Catherine Shepherd ein.

Drei Autoren lesen in der Reihe „Krimi-Nacht mit“ von August bis November in der Mediathek Kamp-Lintfort. Die gemeinsame Lesungsreihe von Mediathek, Vereins LesART, Bistro 26 und Buchhandlung am Rathaus beginnt mit Alex Pohl am 4. August, der aus „Heisses Pflaster“ liest. In dieser spannenden Geschichte sind Hanna Seiler und Milo Novic in Leipzig mit dem Fall eines toten Politikers konfrontiert. Aufgrund seines sozialen Engagements für die Schwachen der Gesellschaft hatte dieser viele Feinde, darunter auch ein Bauunternehmer mit Kontakten in die rechte Szene. Am 6. Oktober wird Martin Krist erwartet. Er ließt aus „Märchenwald“. Darin stellt der Tod eines jungen Mannes Kommissar Kalkbrenner in Berlin vor einem Rätsel. An einem anderen Schauplatz versteckt eine Mutter ihre beiden Kinder in einem Schrank in der Küche. Als sie sich einige Stunden später heraustrauen, ist die Mutter verschwunden und es deutet alles auf ein grausames Verbrechen hin. Mit der Lesung von Catherine Shepherd aus „Artiges Mädchen“ endet die Reihe am 17. November. Rechtsmedizinerin Julia Schwarz und Kriminalkommissar Florian Kessler ermitteln hier im Falle einer jungen Frau, die tot auf einem Spielplatz gefunden wird und äußerlich einem braven Schulmädchen ähnelt. Als auf einem weiteren Spielplatz eine Tote gefunden wird, besteht der Verdacht, dass es sich um einen Serientäter handelt. Es ist zu befürchten, dass der Täter erneut zuschlagen wird. Doch wie sollen sie ihm zuvorkommen, ohne jegliche Spur?