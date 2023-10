Jubiläumsfest in Kamp-Lintfort Kirchengemeinde besteht seit 100 Jahren

Rund 200 Besucher zählte das Jubiläumsfest am Sonntag in und rund um die Kreuzkirche an der Geisbruchstraße 20. Eröffnet wurde es um 14 Uhr mit einem Familiengottesdienst unter dem Jesus-Wort: „Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen in einem Acker“… aus Matthäus 13 Vers 44. „Das passt zu der Kohle hier unter Kamp-Lintfort. Die ist ja auch eine Art Schatz“, erklärte Pfarrer Frank Hartmann.