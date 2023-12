Tradition in Kamp-Lintfort Rübenkraut, Kränteweck und Heimatgeschichte

Immer samstags von 9 bis 12 Uhr öffnet sich an der Kirchhoffstraße 94 in Kamperbrück die Tür zu einem Stück Niederrhein-Geschichte – einer Zeit, als die Landwirte der Umgebung ihre geernteten Zuckerrüben und Äpfel zur Krautfabrik Bornheim brachten. Seit 1760 produzierte die Familie dort den dickflüssigen Sirup, der noch heute am Niederrhein und andernorts gerne zu Schwarzbrot und Rosinenstuten gegessen wird. Heute empfängt Liesel Hannen samstags Kunden und Besucher in der ehemaligen Produktionsstätte und nimmt sie mit auf eine Reise in ihre Familiengeschichte, die bis ins Jahr 1570 zurückreicht. „In diesem Jahr wird der Name Bornheim erstmals in den Büchern von Kloster Kamp erwähnt“, berichtet die 65-Jährige, die heute mit ihrer Familie in Issum lebt und die Erinnerung an den elterlichen Betrieb wachhalten möchte.