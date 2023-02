Eichenprozessionsspinner Kamp-Lintfort Landschaftspflegegruppe hängt im Krankenhaus-Park Nistkästen auf

Die Idee ist nun, die natürlichen Fressfeinde des Eichenprozessionsspinners im Garten anzusiedeln und so die Raupen mit natürlichen Mitteln zu bekämpfen. Die Idee kam gut an: Schnell kaufte das St.Bernhard-Hospital mehr als 50 Nistkästen, die nun in der Parkanlage aufgehängt und mit denen die Vögel angelockt werden sollen. Wie die Gärtner berichten, haben die Nistkästen unterschiedliche Flugloch-Weiten, damit sie auch für kleinere Vögel geeignet sind. Dabei sei die Position wichtig, heißt es in einer Pressemitteilung der Caritas Wohn- und Werkstätten. „Sie müssen etwa zweieinhalb bis drei Meter über dem Boden hängen und in Richtung Osten zeigen“, erläutert Andreas Bodden. „Im Norden würden sie keine Sonne abbekommen, im Westen dafür zuviel Regen und im Süden die zu heiße Mittagssonne“, betont der Experte.