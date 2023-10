St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort Hilfe für schwerkranke Herzpatientin – ganz ohne OP

„Mitra-Clip-Verfahren“ heißt die Methode, mit der die Ärzte der Klinik für Kardiologie bereits seit fünf Jahren erfolgreich arbeiten. Dabei werden undichte Herzklappen zwischen dem linken Vorhof und der linken Herzkammer – die so genannten Mitralklappen – mit einer Klammer wieder zusammengeführt und -gehalten. Das Besondere an dem Verfahren: Der Clip wird mit einem Katheter durch die Leiste eingeführt und mithilfe von Ultraschall- und Röntgenbildern platziert. Die Behandlung ist also ohne große Operation am offenen Herzen möglich.