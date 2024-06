Krankenhaus in Kamp-Lintfort Arzt spricht über „Probleme in der Po-Ebene“

Die Klinik von Mark Banysch ist als Kompetenzzentrum für Chirurgische Koloproktologie zertifiziert und bietet besondere Sprechstunden für Erkrankungen des Enddarmes an. Die Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, 26. Juni, 17Uhr in der Aula des St.-Bernhard-Hospitals statt. Mark Banysch referiert an diesem Abend. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung im Gesundheitszentrum ist erforderlich: 02842 708132 oder per Mail an gesundheitszentrum@st-bernhard-hospital.de.