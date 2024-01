Konzert in Kamp-Lintfort Musik zwischen Himmel und Erde

Die evangelische Kirchengemeinde Lintfort lädt zu einem besonderen Konzert in die Christuskirche an der Friedrich-Heinrich-Allee 22 ein. „Musik zwischen Himmel und Erde“ heißt es am Sonntag, 4. Februar, ab 17 Uhr. Es musiziert Helmut C. Jacobs, Professor für Romanische Philologie/Literaturwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen und als Akkordeonist Preisträger nationaler und internationaler Wettbewerbe.