Konzert in Kamp-Lintfort Junge Künstler präsentieren „Klassik pur“

Alle Jahre wieder: Schon fast ein Vierteljahrhundert zeigen Schüler und Schülerinnen der Kamp-Lintforter Musikschule zu Beginn der Adventszeit ihr musikalisches Können in einem öffentlichen Konzert. Das war auch in diesem Jahr der Fall. Unter dem Titel „Klassik pur“ präsentierten sich am Freitag diesmal insgesamt elf junge Musikerinnen und Musiker zwischen zehn und 18 Jahren im Rokoko-Saal des Kamper Klosters vor einem aus überwiegend Eltern, Großeltern und Geschwistern bestehenden, rund 40-köpfigen Publikum.