Musik in Kamp-Lintfort Neue Konzertreihe verbindet „Jazz & Snack“ in der Mediathek

Die Idee zu „Jazz & Snack“ entwickelte Eichholtz zusammen mit Susanne Rous, Leiterin des Kulturbüros in Kamp-Lintfort. „Meine Idee ist, die Kultur auch an andere als die klassischen Veranstaltungsorte zu bringen“, berichtete sie. „Und die Mediathek ist ja nicht nur Informationsdienstleister und Bildungspartner, sondern präsentiert sich auch regelmäßig als kultureller Treffpunkt.“ Das sieht Mediatheksleiterin Yvonne Frericks ähnlich. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt, die Mediathek als sogenannten „Dritten Ort“ noch weiter zu öffnen. Finanziert werden die Konzerte mit Mitteln aus dem Fördertopf „Regionale Kulturprogramme“, die Eichholtz für die wir4-Städte nicht nur beantragt, sondern auch mit Leben füllt. Für „Jazz & Snack“ übernimmt die Stadt Kamp-Lintfort einen Eigenanteil. Beim ersten „Jazz & Snack“ am Samstag, 11. März, erlebt das Publikum zwei ungewöhnliche Formationen: Die Gruppe „Rotwelsch“ aus Zürich interpretiert an Piano, Bass und Schlagzeug Operettenklänge neu. Das Jazzquartett „Bluff“ ist das Projekt vier junger Jazzmusiker aus Hamburg. Die New Yorker Jazz-Szene ist ihre Inspirationsquelle. Wenn die Premiere gelingt, soll die Reihe schon im Herbst fortgesetzt werden. „Ich kann mir auch Konzerte auf der kleinen Bühne vor der Mediathek vorstellen“, betonte Kulturdezernent Christoph Müllmann.