Klosterwanderweg in Kamp-Lintfort Auf Schimanskis Spuren in Kamp wandern

Die Texte wurden von Stadtarchivar Martin Klüners sowie Birgit und Bernhard Kames vom Verein Niederrhein verfasst. Die zweite Station mit Schild ist am einstigen Gerichtsgebäude zu finden, das an der nordwestlichen Ecke des Kamper Abteiplatzes zu finden ist. Weitere Schilder stehen unter anderem in Altfeld oder an der Baerlag, immer in Deutsch und Englisch. „Insgesamt ist der Klosterwanderweg, A 2, zwölf Kilometer lang“, berichtete Bernhard Kames. „Es ist über QR-Code markiert und mit kleinen Pfeilen an den Pfosten der Straßenschilder.“