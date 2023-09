Glanz und Gloria in Kamp-Lintfort Der Terrassengarten wird illuminiert

„Es wird bestimmt einer der Höhepunkte, wenn nicht sogar der Höhepunkt im Jubiläumsjahr sein“, gab sich Bürgermeister Christoph Landscheidt bei der Vorstellung des Projekts „Glanz und Gloria“ am Montag überzeugt. Fünf Abende lang wird das Unternehmen „Latanza Events und Design“ aus Bremen das Gartenreich vom 29. September bis 3. Oktober in anderem Licht erscheinen lassen. Die Firma hat Orte wie zum Beispiel die „Berliner Freiheit“ oder die Parks in Bad Zwischenahn bereits illuminiert und sich damit inzwischen einen Namen gemacht.