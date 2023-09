Glanz und Gloria in Kamp-Lintfort Ein Lichterspektakel zum Kloster-Jubiläum

Der Terrassengarten am Fuß von Kloster Kamp gilt als Kleinod und lockt Ausflügler von nah und fern in die Stadt. In den Jahren 1986/90 ließ die Stadt Kamp-Lintfort mit maßgeblicher finanzieller Unterstützung des Bundes und des Landes NRW am Südhang des Kamper Berges den damals in Vergessenheit geratenen Terrassengarten der ehemaligen Zisterzienserabtei Kamp wieder errichten. Grundlage für die Wiedererrichtung dieses bedeutenden Gartenbaudenkmals des Rheinlandes war die in Text und Bild überlieferte barocke Topographie des 18. Jahrhunderts.