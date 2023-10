900 Jahre Kloster Kamp Ein Quiz führt Kinder durch die Abteikirche

Wer war eigentlich dieser Bernhard von Clairvaux, dem in der Abteikirche Kamp sogar eine Holzstatue gewidmet ist? Welche Bedeutung hat das Band im Wappen der Zisterzienser-Mönche? Und was sollen die ganzen Löcher in der Kirchendecke? Die „Freunde der Abteikirche Kamp“ haben sich zum Jubiläum von Kloster Kamp ein besonderes Quiz ausgedacht, das vor allem Kindern den Besuch in der Abteikirche spannender machen soll. „Wir möchten ihnen den Zauber der Liebfrauenkirche vermitteln. Und was macht mehr Spaß und ist aufregender, als Rätsel zu lösen?“, sagt Martin Stapper, der seit zwei Jahren Vorsitzender des Vereins „Freunde der Abteikirche Kamp“ ist.