Performance in Kamp-Lintfort Wenn eine Märtyrerin in der Kirche stirbt

Eine ganz ungewöhnliche Kunstaktion erlebten rund 30 Besucher am Sonntag in der Abteikirche des Klosters Kamp. Zu dessen 900-jährigem Bestehen in diesem Jahr stellte die Essener Künstlerin Gabriele Kaiser-Schanz dort am Nachmittag die Legende der sizilianischen Heiligen Agatha in einer knapp 15 Minuten dauernden, eindringlichen Körper-Performance dar.