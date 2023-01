Schreibwettbewerb für Kinder in Kamp-Lintfort Kinder schreiben über das „Geheimnis“ von Kloster Kamp

An den Seiten der Bänke sehen sie stilisierte Rosen, die für die Verschwiegenheit stehen. Bei jeweils vier Rosen pro Bank errechnen sie bei 15 Bänken links und rechts die Rosen. An der Kanzel entdecken sie den Evangelisten Markus Lukas mit seinem Symbol, dem Löwen. Und an den beiden Weihwasserbecken finden sie die Indianer. Bis zum morgigen Donnerstag besuchen Viertklässler der Grundschule am Niersenberg, der Grundschule am Pappelsee und der Ernst-Reuter-Schule den Kamper Berg, wo sie von Ernst Surges die Abteikirche gezeigt bekommen und etwas zur Geschichte des Klosters Kamp erfahren. Der Legende nach soll es 1123 gegründet worden sein. In diesem Jahr feiert es mit mehreren Aktionen sein 900-jähriges Jubiläum.