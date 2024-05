Im Terrassengarten Kloster Kamp Bildhauerei zwischen Himmel und Erde

Ivica Matijevic und Götz Sambale begegnen sich in ihrer Kunst „zwischen Himmel und Erde“. So lautet der Titel der gemeinsamen Ausstellung, die den Kunstsommer in der westlichen Orangerie am Terrassengarten des Klosters Kamp am Sonntag, 26. Mai, einläutet. Andreas Verfürth, Inhaber der Galerie Schürmann in Kamp-Lintfort, hat für das seit etwa vier Jahren laufende Kooperationsprojekt mit der Stadt Kamp-Lintfort einen Bildhauer und einen „malenden Bildhauer“ in die Orangerie eingeladen, die trotz aller künstlerischer Gegensätzlichkeit viel gemeinsam haben: „Wir haben eine ähnliche Formensprache“, sagt der in Köln lebende Götz Sambale. Beide Künstler kennen sich von unterschiedlichen Ausstellungsprojekten und „harmonieren“ laut Andreas Verfürth in ihren jeweiligen künstlerischen Sichtweisen.