Geistliches und Kulturelles Zentrum in Kamp-Lintfort Jahresstatistik für Kloster Kamp stimmt optimistisch

Es wurde 106 Gästeführungen gebucht. Das Zentrum erreichten so mehr als 2000 Besucher. „An den Angeboten zu Einkehr und Besinnung nahmen sogar mehr als doppelt so viele Menschen teil wie im Jahr der Landesgartenschau“, berichtet der Geschäftsführer. Die selbst veranstalteten Konzerte wie die Reihe „AndersAbende“ – monatlich im Rokokosaal angeboten – hätten insgesamt 763 Gäste besucht. Fast 1000 Gäste habe die Ausstellung im Gewölbekeller gezählt. Peter Hahnen hat aber Veränderungen im Buchungsverhalten der Teilnehmer beobachtet: „Wir haben gemerkt, dass manche Gäste gerade bei frühzeitigen Anmeldungen spürbar zurückhaltender agieren als früher“, erklärt er in einer Pressemitteilung. So hätten sich viele Besucher 2022 „bei guten Nachrichten aus dem Gesundheitsministerium und bei gutem Wetter“ oftmals erst kurzfristig für ein Angebot entschieden. Darauf könne sich das Haus, sagt Hahnen, aber gut einstellen: „Manche Angebote planen und publizieren wir nun auch erst recht kurzfristig.“ Auf das diesjährige Jubiläumsjahr, Kloster Kamp besteht seit 900 Jahren, schaut Hahnen frohgemut: „Die Briefmarke, die wir zum Jubiläum herausgeben, erweist sich als ein Hit im Klosterladen, und Annette Schreiners Marionettenausstellung ,Konvent der Bosse‘ sorgt im Museum für ein volles Haus.“ Dort konnte Peter Hahnen am Sonntag einen besonderen Gast begrüßen.