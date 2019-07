Open-Air-Kino in Kamp-Lintfort : Kloster Kamp wird ein Filmschauplatz

Kulturdezernent Christoph Müllmann, Josephine Runge vom Kulturbüro und Bürgermeister Christoph Landscheidt (v.l.) freuen sich auf die Kinonacht im Schatten des Klosters Kamp. Die Film- und Medienstiftung zeigt in Kamp-Lintfort den Kinofilm „Die Päpstin“ von Regisseur Sönke Wortmann. Foto: Anja Katzke

Beim Open-Air-Kino vor idyllischer Kulisse läuft am Dienstag, 13. August, der Film „Die Päpstin“ von Sönke Wortmann. Sängerin Rachel Montiel sorgt musikalisch für die Einstimmung der Kino-Freunde.

Wo könnte der Film „Die Päpstin“ besser laufen als im Schatten eines Klosters mitsamt seiner Abteikirche? Die Stadt Kamp-Lintfort hat sich erneut darum beworben, einer der Filmschauplätze in Nordrhein-Westfalen zu werden und wurde erhört: Am Dienstag, 13. August, verwandelt sich der Abteiplatz auf dem Kamper Berg in ein lauschiges Open-Air-Kino. Der Eintritt ist frei. Die Kinofans dürfen es sich auf Decken und Campingstühlen auf der Wiese vor dem Klosters gemütlich machen. Gezeigt wird die Literaturverfilmung „Die Päpstin“ von Regisseur Sönke Wortmann und Johanna Wokalek in der Hauptrolle. Ermöglicht wird dies durch die Film- und Medienstiftung des Landes. Gemeinsam mit Partnern lädt sie zu 19 Kinonächten an außergewöhnlichen Orten ein. „Wir sind froh, dass wir auch dieses Jahr den Zuschlag bekommen haben, um dieses kostenlose Kino-Event anbieten zu können“, erklärten Bürgermeister Christoph Landscheidt und Kulturdezernent Christoph Müllmann am Freitag.

„Und in der Kulisse unseres Klosters bekommt der Film eine ganz besondere Wirkung“, findet die Rathaus-Spitze. „Die Päpstin“ spielt im frühen Mittelalter: Johanna, die bildungsdurstige und hochbegabte Tochter eines aus England eingewanderten Priesters, entflieht ihrem Vater. Beseelt vom Glauben an Gott und dem Wissen um die geistige Kraft und gesellschaftliche Unabhängigkeit der Frau, zieht sie durchs Land und verliebt sich in Graf Gerold. Als der in den Krieg zieht, tritt Johanna als Mann verkleidet in den Benediktiner-Orden des Klosters Flulda bei. Bald steigt sie in die höchsten Kreise der katholischen Kirche auf.

Info Die Filme beginnen mit Einbruch der Dunkelheit Einlass Das Abendprogramm startet am Dienstag, 13. August, um 19 Uhr auf dem Abteiplatz vor dem Kloster Kamp. Vorführung Die Filme beginnen mit dem Einbruch der Dunkelheit. Der Eintritt ist frei.